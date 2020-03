Liebe Leserin, lieber Leser,

ich entschuldige mich schon jetzt bei Ihnen, dass Sie an dieser Stelle einmal keine Neuigkeiten über das Coronavirus erfahren. Stattdessen erzähle ich Ihnen eine Liebesgeschichte. Vergangene Woche traf ich in Hawaii am Strand eine echte Superwoman. Sie ist sehr schlau, hat einen Abschluss in Psychologie gemacht. Darüber hinaus ist sie wunderhübsch, gelegentlich modelt sie. Sie stählt ihren Körper mit Yoga und Pilates, wenn sie danach nicht müde ist, geht sie laufen. Ich war hin und weg.