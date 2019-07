Boris Johnson ist seit Mittwoch der Premierminister von Großbritannien, euphorisch wurde er als "Britain Trump" begrüßt von seinem transatlantischen Vorbild in der hohen Kunst des Mobbings von Muslimen, Frauen und jedem, der sich ihnen entgegenstellt.

Well done, Boris. Endlich zieht Europa gleich mit den USA und verfügt nun über ein eigenes Freiluftlabor, um die Mechanismen der Hetze gegen Schwächere zu studieren.

Als Jugendlicher war ich oft in England, ich trampte quer über die Insel bis nach Schottland, ich lernte Land und Leute lieben, den Charme, den Humor, die langen Nächte in schummrigen Pubs, und später als Wissenschaftsjournalist die hitzigen und witzigen Diskussionen mit Forschern in den mittelalterlichen Collegegebäuden von Oxford. Fabulous.

Aber im Moment fällt es mir nicht leicht, das Großbritannien, das ich liebe, wiederzuerkennen. Vielleicht bleibt mir vorerst nur die lakonische "Stiff upper lip" und ein lauwarmes Pint voll Ironie. Ich stelle mir also vor: Vielleicht könnte die Insel ein neues Forschungsmekka bekommen, in 10 Downing Street, der Adresse des Premierministers? Zwar hat fast jeder und jede ganz eigene Erfahrungen mit dem Thema "Bullying", wie es in England genannt wird, egal ob auf dem Schulhof oder im Büro. Doch mit einem Studienobjekt wie Johnson eröffnet sich die Chance, der Angewandten Mobbologie zum Durchbruch zu verhelfen. God save Bullyology!

Nein, diese Fächer gibt es bislang natürlich nicht, zumindest nicht offiziell. Aber eigentlich wäre die Zeit reif dafür, denn die Fragestellungen sind fundamental und faszinierend. Zum Beispiel diese: Die Kosten durch Mobbing sind gigantisch, 23,8 Milliarden Dollar sollen es allein im Jahr 2006 für US-amerikanische Firmen gewesen sein, so eine damalige Studie. Aber wieso lassen die Aktionäre dieses schleichende Ausbluten ihrer Firmen zu? Möglicherweise, weil sie einem weitverbreiteten Missverständnis aufsitzen: Härte gegen andere und Verschlagenheit gelten bisweilen als Qualifikation, um im Wettbewerb zu bestehen. Dabei ist diese Annahme längst widerlegt. Arbeitspsychologen bei Google wollten einst herausfinden, was die erfolgreichsten Teams ausmacht: vielleicht die Buntheit der Gruppe, oder der IQ ihrer Mitglieder? Nix da. Sie stellten fest: Es ist die Sicherheit, dass einem die werten Kollegen nicht in den Rücken fallen ("psychological safety").

Matt Cardy/ Getty Images

Vertrauen und Respekt sind gut für die Schulleistung und fürs Geschäftsergebnis. Klingt erst einmal banal, ist aber im Alltag schwer durchzusetzen. Denn Mobbing ist "ansteckend", es überträgt sich heftig und hartnäckig. Allein die physische Nähe zu einem toxischen Mitarbeiter wirkt infektiös, sie vergiftet das Verhalten der Leute in der Nähe: Bei einer Distanz von rund acht Metern in einem Großraumbüro verdoppelt sich das Risiko, einen netten Kerl in einen Mobber mutieren zu lassen, so eine Studie zum "Spillover effect".

Die Piesackerei macht krank: Es gibt Hinweise auf erhöhte Risiken für psychische Probleme, ebenso für Diabetes. Und zwar nicht nur bei den Gemobbten, sondern auch bei den Tätern. Früher untersuchte man vor allem diese beiden Gruppen. Heute wird Mobbing als soziales Drama verstanden, das weitere Rollen vorsieht, etwa Wegseher, "Ermöglicher" und eingeschüchterte Zuschauer. Doch dieses Drama spielt sich großenteils hinter den Kulissen ab, denn die meisten von uns scheinen mobbingblind zu sein, wenn es um das eigene Verhalten geht. Rund 50 Prozent der befragten US-Amerikaner gaben in einer Umfrage des Workplace Bullying Institute 2007 an, dass sie Ziel von Mobbing-Attacken geworden seien. Aber nur ein Prozent gab an, selbst gemobbt zu haben. Entweder war diese verschwindend geringe Zahl von Mobbern fast schon bewundernswert effizient, indem jeder Mobber eine ganze Truppe von sagenhaften 50 Opfern quälte. Oder aber, und das ist plausibler, wir alle leiden an einer Art Bully-Blindheit, wenn es um das eigene Fehlverhalten geht.

Wie auch immer, der psychische Apparat des Homo sapiens scheint extrem anfällig zu sein für Mobbing. Und so kommt es, dass "Wounded Leaders", emotional verkrüppelte Meinungsführer, ein ganzes Land in eine "Bully Nation" verwandeln können, selbst das großartige, lässige Cool Britannia. Die Mobbing-Pandemie ist wie eine Grippe, es gibt kein Allheilmittel. Aber Hoffnung, das berichtet Robert Sutton, ein Organisationspsychologe an der Stanford University und Autor des Bestsellers "The Asshole Survival Guide": Wenn jemand herumbrüllt, könne man die Show genießen und sich im Stillen darüber freuen, so ein seltenes Prachtexemplar der Kotzbrockigkeit aus der Nähe inspizieren zu dürfen. "Clinical perspective" nennt er das. Man kann es auch britische Ironie nennen.

Der wissenschaftlich-distanzierte Blick auf Mobber als Modellorganismen kann vielleicht wie eine Schutzimpfung wirken, in Schule, Büro oder Bundestag. Thank you for that, Boris!

Was sind Ihre Erfahrungen mit Mobbing, was raten Sie Betroffenen? Ich freue mich auf Ihre Zuschriften!

Herzlich

Hilmar Schmundt

PS: Letzte Woche habe ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, die Frage gestellt, ob sich die Mondlandung wirklich gelohnt hat. Ich habe viele kluge E-Mails bekommen. Stellvertretend möchte ich hier Hartmut Weber aus Dinkelsbühl zitieren:

"Es kommt nicht darauf an, ob wir in 5 oder 10 Jahren auf dem Mars sind, denn inzwischen wissen wir eben auch, dass es große Hürden zu überwinden gilt, und so lange ist die Erkundung durch unbemannte Sonden das richtige Mittel. Der Blaue Planet wird immer unsere Heimat bleiben, doch kann es Gründe geben, die Heimat verlassen zu müssen. Der beste Grund wäre: Neugier auf Neues. Lassen wir uns darauf ein."

73 Millionen wissenschaftliche Artikel umfasst eine neue Datenbank, die der US-amerikanische Datenspezialist Carl Malamud in Indien aufbaut, berichtet die Wissenschaftszeitschrift "Nature". Das Archiv, dessen Inhalte bis zum Jahr 1847 zurückreichen, speichert über 500 Terabyte an Daten. Unklar ist, wie - ohne Einwilligung der Verlage - die Sammlung genutzt werden darf. Daher kann sie bislang nur vor Ort eingesehen werden, eine Internetverbindung fehlt absichtlich.

* Quiz-Antworten: Weinen könnte bei der Beruhigung von Puls und Atem in stressigen Situationen helfen, so die Forscher in ihrem Paper mit dem Titel "Using Crying to Cope". / Bei Chrysomallon squamiferum handelt es sich um eine Meeresschnecke und um den ersten Tiefsee-Organismus, der unter Schutz gestellt wurde. / In Kolumbien sind Bananenplantagen durch eine zerstörerische Pilzart namens TR4 bedroht, die Bestätigung durch Laborbefunde allerdings wird erst im August erwartet, schreibt die Wissenschaftszeitschrift "Science".