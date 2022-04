Das Neun-Euro-Ticket ist Teil des Entlastungspakets der Bundesregierung und verspricht sogar Sommerfrische am Meer oder in den Bergen zum Schnäppchenpreis. Doch wird die Maßnahme auch die längst überfällige Mobilitätswende endlich voranbringen?

Auch sogenannte Push-Maßnahmen erhofft sich Kettner, die das Autofahren weniger attraktiv machen sollen. »Kostenlose Parkplätze in den Städten sind keine Verkehrspolitik des 21. Jahrhunderts«, sagt der Experte. Wie es besser geht, zeige sich beispielsweise in Wien . Parkplätze seien dort im gesamten Stadtgebiet kostenpflichtig. Mit den Einnahmen würden Busse und Bahnen gefördert. Ein Euro pro Tag koste in Wien das gesamte Nahverkehrsnetz.

