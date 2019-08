Einfach mal an gar nichts denken, an niemanden. Die Einsamkeit und Ruhe eines Waldspaziergangs können dabei helfen, den Kopf frei zu bekommen, den Gedanken eine neue Richtung zu geben. Nur dass es mit der vermeintlichen Einsamkeit in der Realität offenbar gar nicht so weit her ist, jedenfalls nicht in Deutschland. Zu dieser Erkenntnis kommt man, wenn man sich die Forschungsarbeit ansieht, die ein Team um Martin Behnisch vom Leibnitz-Institut für ökologische Raumentwicklung in Dresden gerade im Fachmagazin "Landscape and Urban Planning" veröffentlicht hat.

Die Wissenschaftler hatten einen Datensatz des Bundesamtes für Kartografie und Geodäsie ausgewertet. Dieser umfasst alle Gebäude des Landes - egal ob Wohnhaus, Fabrikgebäude, Gartenlaube oder Schafstall. Betrachtet wurden alle Bauten mit mehr als zehn Quadratmetern Grundfläche. Dabei zeigte sich: Egal, wo man sich in Deutschland befindet - das nächste Haus ist mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 Prozent höchstens 1,5 Kilometer entfernt. Irgendwas - beziehungsweise irgendwer - ist also immer da.

Normalerweise, sagt Co-Autor Diego Rybski vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK), denke man immer in den Kategorien von Stadt und Land. Doch es gebe da noch eine weitere Dimension: das Netz aus Gebäuden, von dem das Land beinahe unbemerkt überzogen sei. Diese Gebäude sind natürlich nicht immer von Menschen bewohnt oder genutzt - vielleicht ist das ja zumindest ein kleiner Trost für alle Ruhesuchenden.

Denn ein anderer Aspekt der Arbeit ist nur wenig beruhigend für alle, die Einsamkeit erleben wollen. Die Forscher liefern nämlich auch Informationen zu der Frage, wo die größten unbebauten Areale des Landes liegen. "Entgegen unseren Erwartungen sind die größten Freiflächen nicht etwa in Naturschutzgebieten zu finden", sagt Forscher Rybski. "Stattdessen zeigte sich, dass noch genutzte oder ehemalige Truppenübungsplätze die am wenigsten mit Gebäuden bebaute Fläche aufweisen."

Bei der Auswertung der Daten zeigte sich, dass sich die sogenannten Pole der Unerreichbarkeit in Deutschland auf folgenden Arealen befinden:

Truppenübungsplatz Bergen in Niedersachen,

Truppenübungsplatz Baumholder in Rheinland-Pfalz,

ehemaliger Truppenübungsplatz Kyritz-Ruppiner Heide in Brandenburg,

Truppenübungsplatz Hohenfels in Bayern sowie

Truppenübungsplatz Oberlausitz in Sachsen.

Aber selbst in diesem Fall ist es mit der Unerreichbarkeit nicht allzu weit her. Selbst auf dem Militärgelände in Bergen in Niedersachsen liegt der Abstand zum nächstgelegenen Gebäude höchstens bei gut sechs Kilometern. Bei den anderen vier Flächen sind es sogar weniger als fünf Kilometer.

Die Ergebnisse zeigten, wie dringlich es sei, "in Deutschland mehr für den Flächenschutz und auch für die Entsiegelung von Böden zu unternehmen", so Forscher Behnisch. Zwar sei die Zahl der neu für Bauprojekte in Anspruch genommenen Flächen zuletzt leicht gesunken, von einer Trendwende sei das Land aber noch weit entfernt.