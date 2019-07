ganz ehrlich: Ich hasse Musikfestivals. Obwohl ich als ehemaliger Musikjournalist Interesse an Popkultur mitbringe. Aber mir hat sich nie erschlossen, warum ich mich auf mehrtägigen Massenspektakeln ungeduscht, zeltend und übernächtigt Musik hingeben soll. Es kann nicht mehr lange dauern, bis ein Bakteriologe eine erste Studie über die Hygiene von Open-Air-Besuchern durchführt, insbesondere über solche, die ihre Festivalbändchen am Handgelenk sammeln. Rein wissenschaftlich erregte nun aber die Mutter aller Festivals mein Interesse: Woodstock.

Auf den Weiden nahe der Kleinstadt Bethel im US-Bundesstaat New York, wo vor ziemlich genau 50 Jahren "Love & Peace" gefeiert wurde, ist inzwischen Gras über das Monument der Hippieära gewachsen. Die Hinterlassenschaften der Besucher waren während des Festivals im aufgeweichten Erdreich versunken, alles andere holte sich die Natur nach und nach. Erstaunlicherweise wusste irgendwann niemand mehr, wo genau die Bretter lagen, auf denen Jimi Hendrix und Janis Joplin vor mehr als 400.000 Menschen gespielt hatten.

Also rückten Archäologen an.

Altertumsexperten der Binghamton University haben es von ihrem Campus nicht weit bis zum ehemaligen Festivalgelände. Sie erforschten das über 200 Hektar große Areal und verkündeten im vergangenen Jahr: der Standort der Originalbühne ist gefunden (Lesen Sie den Bericht als PDF). Zudem hatten sie untersucht, wo Stände aufgebaut waren, an denen Nahrungsmittel und Krimskrams verkauft oder getauscht wurde. Diese Waldbuden verglichen sie mit Karten der Festivalorganisatoren von 1969. Das Ergebnis: In dem Waldstück ging es sehr viel chaotischer zu, als es den Woodstock-Machern lieb war. Denn die Stände wurden offenbar kreuz und quer angelegt. Ein Beleg dafür, dass sich das Festival mehr und mehr verselbstständigt hatte, als immer mehr Menschen kamen.

Time Life Pictures/ Getty Images

Dass Archäologen nun an den Hinterlassenschaften der schnelllebigen Popkultur graben, bestätigt einen Trend der Altertumsforschung. Für Wissenschaftler ist schon länger nicht mehr bei Vor- und Frühgeschichte oder dem Mittelalter Schluss. Die sogenannte Historische Archäologie macht sich inzwischen über Zeitgeschichte her. Flugzeugwracks aus dem Zweiten Weltkrieg, Frontstellungen, Konzentrationslager oder das Camp der Atomkraftgegner von Gorleben aus den Achtzigerjahren - all das wurde schon von Archäologen erforscht.

Dabei wollen die Wissenschaftler nicht nur verschollenes Wissen zu Tage fördern. Manchmal gelingt es Archäologen auch, sich in aktuelle Debatten einzuschalten. Die Frage über den Umgang mit Atommüll beispielsweise ist in Deutschland bis heute nicht gelöst.

Manche solcher Projekte haben auch eine soziale Komponente: In Bristol wurde vor einigen Jahren ein Gebiet erforscht, in dem sich viele Obdachlose und Drogensüchtige aufhielten. Als Grabungshelfer hatten die Forscher die Obdachlosen selbst und Anwohner des Viertels engagiert. So kam man ins Gespräch, lernte sich kennen - ein erster Schritt, um mehr Verständnis für die Situation der Obdachlosen aufzubringen, berichteten die Forscher.

Das Wühlen im Müll der Zeitgeschichte kann sich also doppelt lohnen. Selbst dann, wenn er erst wenige Jahre im Erdreich lag.

Herzlich

Jörg Römer

Feedback & Anregungen?

Abstract

Meine Leseempfehlungen dieser Woche

Wenn Kinder viel Zeit mit Computerspielen verbringen, ärgert das oft ihre Eltern. Zumindest Fans des beliebten Spiels "Minecraft" können ihren Erziehungsberechtigten zukünftig eine Studie unter die Nase halten. Darin kommen Forscher zu dem Ergebnis: "Minecraft" kann die Kreativität fördern.

Im British Museum in London liegen Kunstschätze, die kaum jemand zu Gesicht bekommt. Hinter der Geschichte steckt die Frage, wie Museen mit Ausstellungsstücken umgehen sollen, die sie einst auf zweifelhafte Art und Weise erhalten haben.

Neben dem Woodstock-Festival feiert auch die Mondlandung dieser Tage ein Jubiläum: Alles, was sie dazu wissen müssen, finden Sie in dieser Multimedia-Geschiche.

Mit großer Sorge schaut die Welt derzeit auf Iran. Das Land reichert wieder verstärkt radioaktives Uran an. Könnte Iran schon bald eine Atombombe besitzen?

Dieser Vogel hat den Groove und ist ein Star im Netz: Und auch Biologen interessieren sich für den headbangenden Kakadu "Snowball", zeigt eine Studie.

Die Küste von Bangladesch ist immer wieder starken Überflutungen ausgesetzt. Nun schwindet dort ausgerechnet der schützende Baumbestand mehr und mehr.

Elementarteilchen - der wöchentliche Wissenschafts-Newsletter. Elementarteilchen ist kostenlos und landet jeden Samstag gegen 10 Uhr in Ihrem Postfach. Abonnieren Sie den Newsletter hier:

Quiz*

Neil Armstrong war am 21. Juli 1969 der erste. Aber wie viel Menschen haben bisher insgesamt den Mond betreten?

Was versteht man unter dem Coolidge-Effekt?

Was testen Ingenieure mit einer Hühnerkanone?

* Die Antworten finden Sie ganz unten im Newsletter

Bild der Woche

Auch Roboter machen mal eine Pause - vor allem, wenn sie sich bei einem Fußballspiel so verausgabt haben wie diese autonomen Roboterkicker. Die Maschinen nahmen Anfang Juli am RoboCup 2019 im australischen Sydney teil. Bis Mitte des Jahrhunderts sollen Fußballroboter so ausgereift sein, dass sie gegen die amtierenden menschlichen Weltmeister gewinnen können.

Xinhua/ eyevine/ laif

Fußnote

18.000 über Hundertjährige gibt es ungefähr in Deutschland. Das sind rund doppelt so viele wie noch 2007, wie aus aktuellen Schätzungen der Vereinten Nationen hervorgeht. 83 Prozent von ihnen sind Frauen. Weltweit leben aktuell rund 533.000 Menschen, die 100 Jahre oder älter sind, mehr als die Hälfte davon in Ländern mit hohem Einkommen.

SPIEGEL+-Empfehlungsliste Wissenschaft

Medizin: Deutschlands gefährlichstes Tier - Forscher testen wirksamere Mittel gegen Zecken

Raumfahrt: Eine russische Firma will im Orbit einen Werbebildschirm errichten

Psychologie: Die ungewöhnliche Freundschaft zwischen einem schwäbischen Rentner und einer amerikanischen Kindsmörderin

Paläoanthropologie: Warum starb der Homo sapiens in Europa aus?

* Quiz-Antworten: 12 / Biologen beschreiben damit die Beobachtung, dass manche Tiere frustrierter werden, je häufiger sie mit demselben Paarungspartner kopulieren. / Damit werden im Flugzeugbau Bauteile beschossen, um Vogeleinschläge zu simulieren.