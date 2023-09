Die Themen der Woche

Kanadas Inferno in Grafiken: Als wären alle deutschen Wälder verbrannt

Noch nie hat Kanada so verheerende Waldbrände verzeichnet wie in diesem Sommer – und es brennt noch immer. Die Ursachen, die Schäden, die Folgen.

Drohender Preisschock: Rettet das E-Auto

Die Bundesregierung kürzt die Kaufprämien für Batteriefahrzeuge zur falschen Zeit. So wird das nichts mit der Verkehrs- und Klimawende.

Einfamilienhäuser: Nachverdichtung ist das Zauberwort

Die Professoren Andreas Hild, 61, und Thomas Auer, 58, glauben, dass in Siedlungen Millionen neue Wohnungen entstehen könnten – klimafreundlich und ohne zusätzlichen Flächenverbrauch. Wie soll das gehen?

Juristin über Ökozid-Gesetze: »Klima- und Umweltverbrecher müssen haftbar gemacht werden«

Ökozid-Gesetze sollen in immer mehr Staaten gelten. Das ist gut so, Umweltzerstörung muss strafrechtlich endlich relevant werden, sagt Juristin Christina Voigt. Auch Politikern sollten beim Reißen von Klimazielen Konsequenzen drohen.

Tiefdruckgebiet über Norditalien: Wohin mit all dem Wasser?

Warme, feuchte Luftmassen aus dem Mittelmeerraum treffen auf kühlere, trockenere – ein Ergebnis sind starke Unwetter im Süden Deutschlands. Die Wasserstände steigen stark, Speicher haben ihre Füllziele bereits erreicht.

Zukunft des Tourismus: Rund der Hälfte von Europas Skigebieten droht Schneemangel

Kommt der Schnee oder kommt er nicht? Schon jetzt macht die Klimakrise dem Skitourismus zu schaffen. Künftig dürfte Skibetrieb vielerorts kaum noch möglich sein, wie eine neue Studie zeigt.

Schlagerstar übers Klima: Ikke Hüftgold, was sagst du der Letzten Generation?

Was hat der Proll vom Ballermann mit Klimapolitik zu tun? Ein Gespräch über ein Billigflugverbot, eine Kindheit im Wald und den Unglauben an die eigene Generation.