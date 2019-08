Risiko-Atlas Einem Viertel der Weltbevölkerung droht Wasserknappheit

Was es bedeutet, wenn Wasser zum Luxusgut wird, können sich die Menschen in Deutschland kaum vorstellen. Zwar wird auch hierzulande die Konkurrenz um die Ressource größer - das ist jedoch kein Vergleich zur Lage in anderen Regionen der Welt.

Beispiel Kapstadt: Im April 2018 stand Südafrikas Hauptstadt kurz vor dem "Day Zero", also dem Augenblick, wenn die Leitungen keinen Tropfen mehr hergeben und den Einwohnern das Wasser abgedreht werden muss. Inzwischen sind die Dämme in der Region wieder recht gut gefüllt, weitere Dürren werden aber wahrscheinlich nicht lange auf sich warten lassen.

Der Thinktank "World Resource Institute" (WRI) hat untersucht, wie es um die Wasserressourcen in 189 Staaten steht und dazu Daten aus den Jahren von 1960 bis 2014 ausgewertet. Nicht nur in Kapstadt ist die Lage demnach dramatisch.

Ein Viertel der Weltbevölkerung lebt in Regionen, denen Wassermangel droht, berichten die Forscher in einer aktuellen Auswertung. Besonders stark betroffen sind demnach Staaten im Nahen Osten und Nordafrika, in denen es ohnehin sehr trocken ist. Am schlimmsten ist die Lage laut Auswertung in Katar, Israel und im Libanon.

Insgesamt leiden 17 Staaten an extrem hohem Wasserstress. Die Kategorie ermitteln die Forscher, indem sie vergleichen, wie viel Wasser genutzt wird und wie viel nachkommt. In den am stärksten betroffenen Ländern beanspruchen Landwirtschaft, Industrie und Gemeinden demnach jährlich mindestens 80 Prozent des zur Verfügung stehenden Wassers.

Dies gilt auch für Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Gibt es in diesen Regionen zusätzliche Dürren, kommen die Reserven an ihre Grenzen, warnt das WRI. Besondere Sorge bereiten den Forschern die knappen Wasserreserven in Indien. Mit 1,3 Milliarden Einwohnern hat der Staat mehr als drei Mal mehr Einwohner als die restlichen 16 Staaten mit extrem hohem Wasserstress zusammen.

Deutschland belegt Platz 62

In den vergangenen Wochen warnte die Stadt Chennai im Osten des Landes bereits, dass bald kein Wasser mehr aus den Leitungen kommen könnte, weil die Reservoire auszutrocknen drohten - ähnlich wie in Kapstadt 2018. Auch in Sao Paulo in Brasilien gab es 2015 eine solche Situation. Da Dürren durch die Klimakrise weiter zunehmen, könnten Nachrichten über extreme Dürren künftig noch häufiger werden, so das WRI.

Zu den 17 Staaten mit extrem hohem Wasserstress kommen 27 weitere Staaten mit ebenfalls hohem Risiko hinzu. Dort werden jährlich zwischen 40 und 80 Prozent der verfügbaren Wasserressourcen entnommen. Das gilt etwa für Zypern, Belgien, Mexiko, Griechenland, Spanien und Portugal. Insgesamt lebt damit sogar ein Drittel der Weltbevölkerung in Gegenden mit extrem hohem oder hohem Wasserstress.

Deutschland landet im Ranking in der mittleren Kategorie auf Platz 62. Hierzulande werden laut WRI 20 bis 40 Prozent der Wasserreserven genutzt. Allerdings gibt es auch Regionen in Deutschland, in denen der Wasserstress hoch ist. Das betrifft einen breiten Streifen, der sich von Norden über Bremen, Hannover, Leipzig und Stuttgart nach Süden zieht (die interaktive Karte des WRI finden Sie hier).

Wasserbedarf wird weiter steigen

In den nächsten Jahrzehnten könnte sich die Lage weltweit noch verschärfen. Seit den Sechzigerjahren habe sich die entnommene Grundwassermenge mehr als verdoppelt, berichten die WRI-Forscher. In Anbetracht der wachsenden Weltbevölkerung und des zunehmenden Wohlstands gebe es keinen Grund anzunehmen, dass der Wasserbedarf in den nächsten Jahren wieder sinke - ganz im Gegenteil.

Wasserstress-Ranking Platz Staat Wasserstress 1. Katar Extrem hoch 2. Israel Extrem hoch 3. Libanon Extrem hoch 4. Iran Extrem hoch 5. Jordanien Extrem hoch 6. Libyen Extrem hoch 7. Kuwait Extrem hoch 8. Saudi Arabien Extrem hoch 9. Eritrea Extrem hoch 10. Vereinigte Arabische Emirate Extrem hoch 11. San Marino Extrem hoch 12. Bahrain Extrem hoch 13. Indien Extrem hoch 14. Pakistan Extrem hoch 15. Turkmenistan Extrem hoch 16. Oman Extrem hoch 17. Botswana Extrem hoch ... ... 22. Marokko Hoch ... ... 24. Mexiko Hoch ... ... 26. Griechenland Hoch 27. Afghanistan Hoch ... ... 28. Spanien Hoch ... ... 37. Namibia Hoch ... ... 41. Portugal Hoch ... ... 43. Ägypten Hoch 44. Italien Hoch ... ... 49. Luxemburg Eher hoch 50. Australien Eher hoch ... ... 56. China Eher hoch ... ... 58. Estland Eher hoch 59. Frankreich Eher hoch ... ... 62. Deutschland Eher hoch ... ... 65. Indonesien Eher hoch ... ... 71. USA Eher niedrig ... ... 75. Japan Eher niedrig ... ... 79. Tansania Eher niedrig 80. Niederlande Eher niedrig ... ... 89. Großbritannien Eher niedrig ... ... 94. Russland Eher niedrig ... ... 108. Kanada niedrig ... ... 134. Österreich niedrig ... ... 142. Neuseeland niedrig Staaten mit extrem hohem, hohem, eher hohem, eher geringem und geringem Wasserstress. Quelle: WRI, 2019

Das WRI sieht drei Möglichkeiten gegenzusteuern: Landwirte sollen Wasser sparen, indem sie ihre Pflanzen gezielt bewässern, statt ganze Felder zu fluten. Sie könnten auch vermehrt Sorten anpflanzen, die bei Trockenheit gut wachsen. Zudem müsse mehr in Infrastruktur investiert werden - etwa in Wasserleitungen, die trockene Gegenden versorgen. Als dritten Punkt fordern die Forscher, Abwasser vermehrt aufzubereiten.