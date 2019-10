nichts ist so träge wie eine Idee, deren Zeit längst abgelaufen ist. Ein faszinierendes Beispiel dafür ist die Zeitumstellung, die dieses Wochenende wieder für Verwirrung und Smalltalk sorgen dürfte.In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag springt die Uhr um drei Uhr zurück auf zwei Uhr und scheint uns damit eine Stunde Schlaf zu schenken. Nun wäre ja gegen ein verlängertes Schlummern nichts einzuwenden, wenn diese Stunde nicht bei der Zeitumstellung im März schmerzhaft fehlte, teils mit negativen Gesundheitsfolgen, wie Krankenkassen warnen.

Die Grundidee war durchaus gut gemeint. Im Ersten und im Zweiten Weltkrieg führte Deutschland die Sommerzeit ein, um Energie zu sparen. Nach dem Krieg war wieder Schluss. Dann kehrte die Idee 1980 nach der Ölkrise wieder zurück. Was bringt das Ganze in Sachen Energieersparnis? Wahrscheinlich so gut wie gar nichts, zu diesem ernüchternden Ergebnis kommen Forscher wieder und wieder, so auch das Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag in einer Überblicksstudie 2016.

Und was macht die Zeitumstellung mit der Gesundheit? Auch so gut wie nichts. Nur die Zahl der Krankenhausbesuche steigt leicht, vor allem im März, wenn die Verkürzung der Nachtruhe bei einigen Menschen zu "sozialem Jetlag" führt. Das jedenfalls legen neuere Studien nahe, unter anderem von italienischen Forschern, die eine Drittelmillion Krankenhauseinweisungen in Padua über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren unter die Lupe genommen haben. Fazit: Die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Nebenwirkungen der Zeitumstellung sind nicht weltbewegend. Sondern einfach nur überflüssig.

Das sehen auch immer mehr Bürger so. Die Zeitumstellung ist unbeliebt, eine EU-weite Befragung ergab, dass über 80 Prozent der Teilnehmer den Quatsch lieber lassen würden. Auch das EU-Parlament hat im März dafür votiert, aus der Zeitumstellung auszusteigen, am liebsten bis 2021. Doch ob dieser Termin einzuhalten ist, scheint zunehmend fraglich. Derzeit liegt der Ball bei den beteiligten Staaten. Und liegt und liegt. Um einen Flickenteppich der Zeitzonen zu verhindern, müssten sie sich untereinander darauf verständigen, ob sie lieber permanent die Sommerzeit beibehalten, auch wegen der wunderbar langen Sommerabende, oder ob sie dauerhaft die Normalzeit bevorzugen (zu Unrecht Winterzeit genannt), wie es viele Mediziner empfehlen.

Diese Rückkehr zur Standardzeit wäre eigentlich ganz einfach. Schon heute gelten ja von Finnland im Osten bis Portugal im Westen drei unterschiedliche Zeitzonen, ohne dass das irgendwie problematisch wäre. Wieso wird das Naheliegende nicht getan? Die Beteiligten warten weiter ab. Und dämmern lieber noch ein bisschen wohlig weiter, nicht nur an diesem Sonntagmorgen.

Meine Leseempfehlungen dieser Woche

Was bringt die Zeitumstellung, was sind die Empfehlungen der Wissenschaft? Ein Team um den Chronobiologen Till Röenneberg bietet in diesem Paper einen Überblick über den aktuellen Stand der Forschung.

So können Sie besser schlafen, leichter abnehmen und gesünder leben: Der Chronobiologe Satchin Panda erklärt, wie Sie Ihren Tag planen sollten, um dem natürlichen Rhythmus des Körpers zu folgen.

Neandertaler galten früher als recht einfältige Gesellen. Zu Unrecht. Das scheinen die Werkzeuge zu belegen, die schon vor rund 50 000 Jahren geschickt mit Birkenpech zusammengeleimt wurden.

Quantencomputer sollen gewaltige Rechenkraft liefern. Nun meldet Google einen Durchbruch: die sogenannte Quantenüberlegenheit. Aber Tommaso Calarco vom Forschungszentrum Jülich stutzt den Hype zurecht.

Quiz*

Was ist das "Autobrewery Syndrome" ("Selbstbrauerei-Syndrom")? Ein wasserstoffbetriebenes Fahrzeug, das Abwärme dazu nutzt, Schnaps zu brennen? Eine Halluzination, die besonders bei Brauereimitarbeitern nach langen Nachtschichten auftritt? Eine Bakterieninfektion, die dazu führt, dass Menschen, die keinen Alkohol konsumieren, besoffen herumwanken?

Was sind "Living Root Bridges" ("Lebende Wurzelbrücken")? Zahnprothesen, die im Wurzelkanal verankert werden? Ein neuartiges mathematisches Verfahren? Brücken, die durch wild wuchernde Wurzeln lebender Pflanzen besonders stabil sind?

Was ist "Quantum Supremacy" ("Quantenüberlegenheit")? Der Titel des neuen James-Bond-Films, in dem er gegen eine Gruppe von Rassisten kämpft ("White Supremacists")? Die Fähigkeit von Quantenrechnern, Aufgaben zu lösen, an denen herkömmliche Supercomputer scheitern? Die neue Folge des Onlinespiels "Supremacy 1914"?

* Die Antworten finden Sie ganz unten im Newsletter.

Bild der Woche

Trompetentierchen sind Einzeller, aber weil manche dieser Wesen bis zu zwei Millimeter groß werden, können sie sogar junge Wasserflöhe verschlingen. Werden sie ihrerseits angebissen, genügt ein winziges Fragment für eine komplette Wiederherstellung. Das Bild gelang unter dem Mikroskop von Igor Siwanowicz vom Howard Hughes Medical Institute; er erreichte damit den zweiten Platz beim Fotowettbewerb "Nikon Small World" (hier sehen Sie die Gewinnerbilder).

Fußnote

7 Sekunden könnte es in Zukunft nur noch dauern, bis Kalifornier von einem aktuellen Erdbeben erfahren. MyShake heißt die App, die von Geowissenschaftlern der UC Berkeley betreut wird. Die App, bereits 300 000-mal heruntergeladen, verschaltet die Bewegungssensoren von Handys in 80 Nationen zu einem seismografischen Netz. MyShake sammelt die Signale, wertet sie mit Maschinenlernalgorithmen aus und sendet Warnungen an die Nutzer.

* Quiz-Antworten: Das "Autobrewery Syndrome" kann auftreten, wenn bestimmte Stämme der Bakterienart Klebsiella pnemoniae im Darm nichtsahnender Patienten unbemerkt den Blutalkoholwert hochtreiben, bis zur Trunkenheit. / "Living Root Bridges", so heißen Brücken in Indien, die stabilisiert werden durch die lebenden Luftwurzeln von Gummibäumen (Ficus elastica). / Der Begriff "Quantum Supremacy" beschreibt die Überlegenheit von Quantencomputern gegenüber herkömmlichen Superrechnern. Er wurde 2012 vom theoretischen Physiker John Preskill vom California Institute of Technology in Pasadena geprägt.