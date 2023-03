SPD, Grüne und FDP liegen derzeit bei mehreren Dutzend Vorhaben miteinander im Clinch. Koalitionskrisen gibt es so lange wie es Koalitionen gibt, auffällig ist aber, dass sich – anders als früher – ein Großteil der besonders umkämpften Streitpunkte um die Klima- und Energiewende drehen. Sei es die Debatte über ein Verbot neuer Öl- und Gasheizungen, Regeln zur energetischen Gebäudesanierung, das Für und Wider beim Thema Autobahnausbau, der Streitpunkt bei Ölhilfen oder die Posse um das Ende des Verbrennungsmotors. Nicht einmal der Streit um den Bundeshaushalt, der Klassiker regierungsinterner Reibereien, kommt ohne eine Prise Klimapolitik aus: Es gibt unter anderem unterschiedliche Haltungen dazu , welche klimaschädlichen Subventionen man abschaffen sollte.

Politik im Realitätsschock

Es wirkt bisweilen so, als wären Teile der Politik regelrecht geschockt zu erleben, dass auf stolz verkündete Klimaambitionen nun tatsächlich die Qual der Umsetzung folgt, mit allen damit verbundenen Mühen des Interessenausgleichs. Zur Erinnerung: Die oben genannten Themen sind mehr oder weniger direkte Ableitungen aus politischen Beschlüssen wie dem Klimaschutzgesetz in Deutschland, dem Green Deal oder dem Paket Fit for 55 auf EU-Ebene und dem Klimavertrag von Paris.

Ein Treffen am Wochenende soll nun jedenfalls Klärung bringen und im besten Fall Frieden. Offiziell ist das Kabinett zu einem »Koalitionsgipfel« verabredet, angesichts der Themen wäre »Klimagipfel« schon passender. Denn erst jetzt wird so richtig sichtbar, dass eine Umweltministerin oder ein Klimaminister allein das Problem nicht wird lösen können, während sich die anderen Ressortchefs um ihre klassischen Belange kümmern.

Auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben in diesen Tagen erneut darauf hingewiesen, die dringend es Klimaschutzmaßnahmen braucht: Der am Montag veröffentlichte Abschlussbericht des Weltklimarates zeigt, dass die Menschheit aktuell nur noch zwischen einer gemäßigten und einer extremen Erwärmung wählen kann. Zwischen häufigeren Dürren, Überschwemmungen und Hitzewellen und einem völlig außer Kontrolle geratenem Klimasystem, in dem ganze Ökosysteme unwiederbringlich kippen. Eine Wahl zwischen Klimawandel und keinem Klimawandel haben wir nicht mehr. Daran kann auch die Bundesregierung nichts mehr ändern.

