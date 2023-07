Ein britisches Unternehmen, das fast zur Hälfte in chinesischer Hand ist, will also im Angesicht der nicht mehr zu übersehenden Klimakrise in Deutschland noch mehr Öl fördern.

Weiteres Geld für die Ölförderung in der Pfalz stammt aus Einzahlungen in die kanadische Rentenkasse. Neptune Energy soll jetzt an den italienischen Gaskonzern ENI verkauft werden, aber China bleibt an Bord.

Intransparenz der Finanzmärkte

»Correctiv« sprach mit einer Rentenzahlerin in Kanada und einer Rentnerin Großbritannien, die es gar nicht gut finden, dass sie mitten in der Klimakrise an fossilen Erschließungsprojekten beteiligt sind, ohne es überhaupt zu wissen.