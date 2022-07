Im Januar 2021 konnte dann ein internationales Forschungsteam der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nach Wuhan reisen. Dessen Bericht lieferte jedoch keine klaren Ergebnisse zum Ursprung der Pandemie. Die sogenannte Labor-Theorie stuften die Experten der WHO damals als »extrem unwahrscheinlich« ein. An dem Bericht und der Untersuchung selbst waren aber schnell Zweifel und Kritik laut geworden. Viele Länder äußerten Besorgnis darüber, dass den internationalen Fachleuten bei ihrer Untersuchung in China Zugang zu wichtigen Daten verwehrt worden sei. Weitere Untersuchungen, wie auch von WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus gefordert wurden, lehnt die chinesische Regierung bisher ab.

Auch die neuen Studien sind kein endgültiger Beweis für oder gegen eine der Theorien zum Ursprung des Virus. Doch für viele Fachleute sind die Ergebnisse recht eindeutig. »Diese beiden Studien liefern wirklich überzeugende Beweise für die Hypothese des natürlichen Ursprungs«, sagte etwa Matthew Aliota, Forscher für Veterinärmedizin der Universität von Minnesota, der an keiner der beiden Studien beteiligt war. Da die Entnahme von Proben eines Tieres, das sich auf dem Markt befand, unmöglich ist, »ist dies vielleicht der beste Beweis, den man bekommen kann«.

Einen eindeutigen Beweis wird es womöglich nie geben

Der Großmarkt von Wuhan, auf dem unter anderem lebendige Tiere verkauft wurden, stand schon früh als Ursprungsort der Pandemie im Verdacht. Ende Dezember 2019 waren mehrere Personen, die auf dem Markt arbeiteten, an einer neuartigen Lungenentzündung erkrankt. Ende Dezember wurde klar, dass ein neues Coronavirus für die rätselhaften Erkrankungen verantwortlich war. Die chinesischen Behörden ordneten daraufhin an, den Markt in Wuhan zu schließen. Am 1. Januar 2020 machte die Polizei den Wildtiermarkt dicht, die Stände auf dem Markt wurden gewaschen und desinfiziert.

Nach Angaben chinesischer Forscherinnen und Forscher sei das Virus später in zahlreichen Proben von Oberflächen und Abwasserkanälen auf dem Markt gefunden worden. Ein eindeutiger Beweis durch einen Abstrich bei infizierten Tieren auf dem Markt lässt sich nicht erbringen.