Dazu pflegte er wohl auch religiöse Rituale. Neandertaler und Homo sapiens gelten von einigen kühnen Fundinterpretationen abgesehen als die ersten Menschenarten, die ihre Verstorbenen bestatteten. Noch größere Empathiefähigkeit billigten Forscher dem Neandertaler nach einem speziellen Fund in einer Höhle im Irak zu.

So hatten Archäologen in den Fünfziger- und Sechzigerjahren verschiedene Grabstätten in der Shanidar-Höhle entdeckt. Darunter war ein Neandertaler-Skelett, das in hockender Position vor mehr als 45.000 Jahren begraben wurde. Das besondere waren ausgiebige Mengen von Pollen, die das Team bei den Überresten fand. Sie stammen von den Pollensäcken von Schnittblumen, beispielsweise Traubenhyazinthen (Muscari) oder Schafgarben (Achillea).