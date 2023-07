Stille kann man hören – zu dem Schluss ist das Autorenteam einer aktuellen Studie gekommen. Mithilfe von auditiven Täuschungen haben die Forschenden untersucht, wie Momente der Stille die Zeitwahrnehmung von Menschen verzerren können. Die Forschungsergebnisse wurden in der Fachzeitschrift »Proceedings of the National Academy of Sciences« veröffentlicht.