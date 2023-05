Die großen Drei

Kohlendioxid (CO 2 ) ist das wichtigste Treibhausgas, und seine atmosphärische Konzentration wird in Teilen pro Million (ppm) angegeben. Methan (CH 4 ) und Distickstoffoxid (N 2 O) – auch bekannt als Lachgas – sind ebenfalls außerordentlich wichtig für das globale Klima und werden in Teilen pro Milliarde (ppb) beziffert.

Im Jahr 2021, dem letzten Jahr, für das globale Daten verfügbar sind, wurden laut einem Bericht der Weltwetterorganisation (WMO) von April 2023 Rekordwerte erreicht:

Kohlendioxid: 415,7 ppm ± 0,2 ppm. Die Werte sind demnach seit der vorindustriellen Zeit um rund 150 Prozent gestiegen.

Methan: 1908 ppb ± 2 ppb – das sind 262 Prozent des vorindustriellen Niveaus.

Distickstoffoxid: 334,5 ppb ± 0,1 ppb, ein Anstieg um 124 Prozent in besagtem Zeitraum.

Echtzeitdaten von diversen Standorten, darunter Mauna Loa auf Hawaii sowie Kennaook/Cape Grim in Tasmanien zeigen, dass die Kohlendioxid-, Methan und Lachgas-Werte im Jahr 2022 weiter angestiegen sind.