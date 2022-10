Methan trägt nach Kohlendioxid (CO₂) am meisten zum Klimawandel bei. Es entsteht, wo organisches Material unter Luftausschluss abgebaut wird. Es ist längerfristig 25-mal klimaschädlicher als CO₂ – jedoch wird weniger Methan als CO₂ ausgestoßen. Zudem hält es sich kürzer in der Atmosphäre: Bei Methan sind es gut zehn Jahre, bei CO₂ ist selbst nach Jahrhunderten ein beträchtlicher Anteil noch in der Atmosphäre. CO₂ trägt etwa zwei Drittel zum Treibhauseffekt bei, Methan gut 16 Prozent und Lachgas rund 6,5 Prozent. Alle Treibhausgase zusammen haben zu einer durchschnittlichen weltweiten Erwärmung von 1,1 Grad seit Ende des 19. Jahrhunderts geführt. In Deutschland sind es 1,6 Grad.