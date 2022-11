Teotihuacán ist eine prähistorische Stadt, die von der Unesco zum Weltkulturerbe erklärt wurde und jährlich von mehr als drei Millionen Menschen besucht wird. Bei den Ausgrabungen wurden auch Überreste anderer Tiere, Tausende Fragmente von Wandmalereien im Maya-Stil und über 14.000 Keramikscherben von einem großen Festmahl entdeckt, die mehr als 1700 Jahre alt sind, schreiben die Forschenden. Die Studie wurde in der Fachzeitschrift »Proceedings of the National Academy of Sciences« veröffentlicht .