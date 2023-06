El Niño und das Gegenstück La Niña begünstigen Extremwetter in vielen Weltregionen. El Niño treibt die globale Durchschnittstemperatur in die Höhe, während La Niña einen kühlenden Effekt hat. Laut Ministerium sorgten höhere Wassertemperaturen in der aktuellen El-Niño-Phase dafür, dass Fische tiefer in kühlere Gewässer abtauchen, weshalb es für Seevögel schwieriger wird, sich von ihnen zu ernähren.