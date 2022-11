Der Müll in den Meeren ist nicht nur für Wale ein Problem. Jedes Jahr gelangen schätzungsweise bis zu vier Millionen Tonnen Plastik über Flüsse ins Meer. Der Müll sammelt sich teils in riesigen Müllteppichen an der Oberfläche der Meere. Mit der Zeit werden größere Plastikteile zu immer kleineren Partikeln zerrieben. Mikroplastik macht rund 80 Prozent des weltweit in die Ozeane gespülten Plastiks aus.