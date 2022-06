Außerdem betrachteten sie nicht nur die vermiedenen Todesfälle durch direkte Impfungen, sondern berücksichtigen auch, dass sich in der Nähe von Geimpften weniger Menschen ansteckten.

Ohne Impfungen wären den Modellierungen zufolge in diesem Zeitraum 31,4 Millionen Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu erwarten gewesen. 19,8 Millionen davon seien durch die Impfungen vermieden worden – 12,2 Millionen davon in Ländern mit hohem oder mittlerem Einkommen. Daran zeige sich die ungerechte Verteilung der Impfstoffe , heißt es in der Studie: In vielen Ländern des globalen Südens sind die Impfquoten nach wie vor deutlich niedriger als etwa in Europa.