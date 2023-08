Die Freude im Kontrollraum in Bangalore ist groß.

»Die Menschen applaudieren…«

Indien hat eine sanfte Landung auf dem Mond bewerkstelligt, als erst viertes Land überhaupt. Der Touchdown des Landemoduls »Vikram« am Mittwochabend indischer Ortszeit verlief wie geplant – es war außerdem die erste Landung am Südpol des Erdtrabanten.

Die Sonde »Chandrayaan-3« war bereits am 14. Juli von der »Satish Dhawan« Weltraumstation im Bundesstaat Andhra Pradesh gestartet. Sie hatte zunächst die Erde umkreist und war dann in eine Mondumlaufbahn gewechselt. Zwei Wochen lang will Indien mit der unbemannten Mission die bisher kaum erforschte Südseite des Mondes untersuchen.

Der Mond ist nach Jahrzehnten von Missionen inzwischen mit einer Menge Schrott übersäht. Zuletzt scheiterte Russland mit seiner Raumsonde »Luna-25« am vergangenen Wochenende an der Landung. »Luna-25« hätte ebenfalls die Südseite des Mondes untersuchen sollen.

Auch Indiens vergangene Mondmission scheiterte: Das Landemodul der »Chandrayaan-2« krachte vor vier Jahren auf die Mondoberfläche. Der Orbiter allerdings kreist noch immer um den Mond.

Der Rover der »Chandrayaan-3« soll jetzt unter anderem gefrorenes Wasser näher untersuchen, das auf und unter der Mondoberfläche nachgewiesen wurde.