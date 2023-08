Die Frauen flohen daraufhin ans Ufer und wählten den Notruf. Alle drei Frauen wurden bei dem Vorfall verletzt, heißt es vom Montana Department of Fish, Wildlife and Parks (FWP) . Eine der Frauen hatte so schwere Verletzungen, dass sie in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Wie genau sich die Frauen verletzt haben und ob sie womöglich gebissen wurden, geht aus den Angaben nicht hervor.