Das Hamsterrad steht für nervige Routinen, für fruchtloses Sich-Abstrampeln im Alltag. Die regenbogenfarbene Installation »Wheel«, die jetzt in ArtScience Museum in Singapur gezeigt wird, will die Bedeutung umkehren und für die Heilkraft der Bewegung vor allem für die Psyche werben. In der Schau »MENTAL: Colors of wellbeing« geht es um seelische Gesundheit, aber auch um Vorurteile gegenüber psychischen Krankheiten. Ein anderes interaktives Werk verwandelt menschliche Hirnströme in kunstvolle Bilder.

(Feedback & Anregungen? )