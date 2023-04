Zugegeben, manchmal ziehen auch Nebelschwaden über den feuchten Torf. »O schaurig ist’s übers Moor zu gehen«, heißt es etwa in einem Gedicht von Annette von Droste-Hülshoff von 1842. Dennoch kann es heute eigentlich keine zwei Meinungen mehr zum Thema geben: Jeder Quadratmeter natürliches Moor ist ein Geschenk. Denn ohne Moore lassen sich die Klimaziele nicht erreichen.

Moore bedecken etwa drei Prozent der globalen Landfläche, speichern aber etwa doppelt so viel Kohlenstoff wie aller Wälder der Erde zusammen. Was ins Moor gerät, bleibt im Moor – auch die ledrigen Moorleichen zeugen davon. Doch wehe, der Grundwasserspiegel sinkt dauerhaft. Die natürlichen Endlager für Kohlenstoff lösen sich dann buchstäblich in Luft auf.

In Deutschland zum Beispiel bedecken Moorböden etwa fünf Prozent der Landesfläche, sind dennoch für rund ein Drittel der Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft verantwortlich. Der Grund: Mehr als 90 Prozent der Moore sind entwässert und werden als Grün- oder Ackerland genutzt. Selbst Torf wird noch abgebaut.