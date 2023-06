Die Rede ist von Zigarettenkippen, genauer: deren Filter. 4500 Milliarden Stück davon landen laut der Weltgesundheitsorganisation WHO jedes Jahr nicht im Müll, sondern in der Natur. Abgerauchte Filter sind das am häufigsten unachtsam weggeworfene Objekt auf Erden. Anders als so viele Raucher glauben, sind die Filter - wenn überhaupt - nur sehr langsam biologisch abbaubar. Sie bestehen aus mehr als 15.000 Fasern des beständigen Kunststoffs Celluloseacetat. Sie zersetzen sich erst, wenn UV-Licht und bestimmte Mikroorganismen in der richtigen Weise zusammenwirken, was oft Jahre dauert.

Bis dahin wabert das Celluloseacetat als Mikroplastik durch Flüsse, Seen und Ozeane. Es dringt vor in die Mägen von Fischen und Vögeln und in den Nahrungskreislauf der Menschen. Den Altkippen entweichen zudem Tausende toxische Substanzen, darunter Nikotin, Arsen, Formaldehyd und Schwermetalle. Wie Tests ergeben haben, reicht bereits ein einziger Zigarettenstummel pro Liter Wasser, und schon stirbt die Hälfte der darin schwimmenden Fische. Zigarettenfilter, urteilt die Toxikologin Bethanie Carney Almroth von der Universität Göteborg, »sind Giftmüll«.

Die Tabakindustrie hat die Filter in den Fünfzigerjahren populär gemacht – als Reaktion auf Forschungsergebnisse, wonach Zigarettenrauch Krebs verursacht. Der Filter soll besorgten Rauchern suggerieren, dass er gefährliche Inhaltsstoffe des Qualms zumindest teilweise zurückhält. Das ist aber eine Illusion: Acht Millionen Menschen sterben jährlich an den Folgen des Tabakkonsums. »Filter in Zigaretten verringern die gesundheitsschädlichen Auswirkungen des Rauchens nicht wirklich. Aus Sicht der öffentlichen Gesundheit bieten sie keinen Nutzen, während sie die Umwelt verschmutzen«, heißt es in einem aktuellen Bericht des belgischen Hohen Gesundheitsrats, der das Gesundheitsministerium des Landes wissenschaftlich berät. Er fordert, Zigarettenfilter EU-weit zu verbieten.

Für mich klingt das nach einer hervorragenden Idee – und sie gewinnt offenbar schon so einige politische Unterstützung. »Ein vollständiges Verbot von Einweg-Zigarettenfiltern scheint die wirksamste Option zu sein, um den schädlichen Umweltauswirkungen dieser Art von Abfall entgegenzuwirken«, sagte kürzlich die konservative Staatssekretärin Vivianne Heijnen vor dem niederländischen Parlament. Das nutzloseste aller Produkte fällt bisher völlig zu Unrecht nicht unter das Verkaufsverbot von Einweg-Kunststoffartikeln, das seit 2021 gilt. Wenn Plastikbecher und Wattestäbchen mit Kunststoffstiel schon verschwinden mussten, so ist es doch geradezu geboten, schleunigst auch die toxische Filterschwemme zu beenden. Oder was meinen Sie?

Herzlich

Ihr Marco Evers