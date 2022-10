Feine Duftstoffe Manche Menschen ziehen Mücken magisch an

Manche Menschen werden von Mücken geradezu zerstochen, andere bleiben weitgehend verschont. Zumindest fühlt es sich insbesondere für diejenigen, die besonders unter Stichen leiden so an. Forschende haben sich nun genauer mit der Sache beschäftigt und bestätigen in der Fachzeitschrift »Cell« : Manche Menschen sind für Stechmücken attraktiver als andere.