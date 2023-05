Der Arzneimittelhersteller Roche hat am Mittwoch positive Studienergebnisse für seinen Wirkstoff Fenebrutinib bekannt gegeben . Der Wirkstoff habe die Ziele einer sogenannten Phase-II-Studie erreicht, in der Wirksamkeit und Sicherheit bei Patientinnen und Patienten mit schubförmiger Multipler Sklerose (RMS) getestet wurden. Demnach seien bei denjenigen, die das Präparat erhielten, signifikant weniger Hirnschädigungen festgestellt worden, als bei jenen, die in der Placebogruppe lediglich ein Scheinmedikament erhielten.