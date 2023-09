Die Coronapandemie ist zwar vorbei. Und für alle, schreibt Veronika , die nicht an Long Covid leiden oder durch etwas anderes aus der Bahn geworfen wurden, ist das Leben wieder normal. Doch das heißt nicht, dass Sars-CoV-2 verschwunden ist.

Zwar werde es dank der weit verbreiteten Immunität gegen das Virus keine Krankheitswellen wie in den Pandemiejahren mehr geben. Aber schon jetzt zeichnet sich ab, dass Herbst und Winter auch in diesem Jahr nicht ganz einfach werden. Die Zahl der akuten Atemwegserkrankungen steigt gerade früher an als in den Vorjahren. Und das Virus, so Veronika, ist noch nicht so berechenbar wie etwa die Grippe.

Für alle, die wie ich wirklich durch sind mit dem Maskentragen, schlage ich einen Kompromiss vor: Rauf’ mit dem Ding, wenn man sich selbst ein wenig mau fühlt.

Vor zwei Wochen war ich selbst nicht auf dem Damm. Die Covid-Tests blieben negativ, doch um mich herum gab es jede Menge Infektionen. Also habe ich aus der Schublade ganz hinten links wieder eine dieser elenden Masken rausgekramt, bevor ich raus bin. Wenigstens steckt man dann vielleicht niemand anderen an. Und was soll’s, wir haben doch jetzt alle Übung, oder?

Herzlich,

Ihre Kerstin Kullmann