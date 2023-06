Nach Wahl von Präsident Lula Abholzung von Amazonas-Regenwald angeblich um fast ein Drittel zurückgegangen

Experten und Umweltbeamte warnten, dass es Jahre dauern könnte, umzusteuern, nachdem Bolsonaro Mittel und Personal bei wichtigen Behörden gekürzt hat. Bisher gibt es nur begrenzte Daten, um zu prüfen, ob Lulas Naturschutzpolitik funktioniert.

Anlässlich des Weltumwelttages hatte Lula am Montag einen umfassenden Schutzplan für den Amazonas vorgestellt. Er sieht unter anderem die sofortige Beschlagnahmung der Hälfte aller illegal genutzten Flächen innerhalb von Schutzgebieten sowie die Ausweisung von drei Millionen Hektar zusätzlicher Schutzgebiete bis 2027 vor. Lulas Programm knüpft an ein bereits 2004 während seiner ersten Präsidentschaft ins Leben gerufenes Projekt an, das Bolsonaro jedoch ausgesetzt hatte.