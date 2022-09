In den USA sei Naegleria bislang vor allem auf die Südstaaten beschränkt gewesen. In den vergangenen Jahren habe sie sich jedoch stetig nach Norden ausgebreitet. Wie der »Guardian« berichtet, zeigt eine Studie aus dem Jahr 2021, dass sich der amöbenartige Einzeller von den Südstaaten in die Gebiete des mittleren Westens ausbreitet, obwohl die Infektionsrate gleich geblieben ist.

Wetterextreme könnten Verbreitung fördern

Auch häufiger auftretende Wetterextreme infolge des Klimawandels – wie Überschwemmungen und Dürren – könnten das Ausbreiten der Krankheitserreger befördern. »In den Dürregebieten konzentrieren sich die Krankheitserreger in den Gewässern«, sagt Yun Shen, Umweltingenieur an der University of California Riverside, dem »Guardian«. Dadurch sei die Dosis des Erregers höher, wenn Menschen in Kontakt mit diesen Gewässern kämen. In Gebieten, die überschwemmt werden, könne das Wasser Krankheitserreger zudem in die Umwelt verteilen. So würden etwa Krankheitserreger aus dem Boden oder aus Gewässern in Häuser gelangen.