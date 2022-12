Aktuell sei die Temperatur in der Sojus-Kapsel in einem »akzeptablen Bereich«, hieß es von der Nasa. Eine offene Luke zur ISS sorge für einen ausreichenden Luftstrom. Wird die Luke geschlossen, würde die Temperatur in der Kapsel jedoch schnell ansteigen, sagte Sergei Krikalev, Leiter des russischen bemannten Raumfahrtprogramms.