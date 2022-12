Seit seiner Ankunft hat »Insight« laut Nasa mehr als 1300 Marsbeben registriert, die den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Aufschluss über die innere Beschaffenheit des Planeten geben. Im Frühjahr konnte die Sonde das stärkste Beben registrieren, das je auf einem anderen Himmelskörper nachgewiesen wurde. Es war ein überraschendes Ereignis, erklärt der Seismologe Simon Stähler dem SPIEGEL. Mehr dazu lesen Sie hier .

Nun seien Maßnahmen ergriffen worden, »um mit der verbliebenen Energie so lange wie möglich weiterzumachen«, teilte die Nasa mit. »Es wird erwartet, dass das Ende in den nächsten Wochen kommt.« Die Hauptaufgabe sei es jetzt, die Menge an Daten zu sichern und Forschern in aller Welt zugänglich zu machen. Die Daten würden noch auf Jahrzehnte hinaus für neue Entdeckungen sorgen, sagte die stellvertretende Forschungsleiterin des Projekts.