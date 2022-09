Kann die Menschheit einen Asteroiden ablenken, der auf Kollisionskurs mit der Erde ist? Die Nasa hat das in der Nacht zum Dienstag zum ersten Mal getestet. Dafür hat eine Sonde mit einer Kamera ausgestattet absichtlich einen Asteroiden gerammt.

Christoph Seidler, DER SPIEGEL: »Man könnte sagen, das war die Rache für die Dinosaurier. Weil vor 65 Millionen Jahren ein Asteroid auf die Erde gekracht ist. Und das hat entscheidend dazu beigetragen, dass die Saurier ausgestorben sind. Man wollte sich überlegen, was machen wir Menschen eigentlich, wenn wir wieder in so einer Situation sind, dass ein Asteroid auf die Erde zu stürzen droht, den wir mit Teleskopen da draußen im All schon gesehen haben. Gibt es einen Weg ihn daran zu hindern, uns hier auf der Erde zu treffen?«

Nach ihrem Start im vergangenen November steuerte die Sonde direkt zum mehr als 10 Millionen Kilometer entfernten Asteroiden Dimorphos, der einen Durchmesser von rund 160 Metern hat.

Christoph Seidler, DER SPIEGEL: »Für ihren Versuch hat sich die Nasa einen Asteroiden ausgesucht, der ganz sicher nicht für uns gefährlich ist. Weil der uns auf absehbare Zeit nicht treffen wird und weil er uns auch nach der Ablenkung durch den Crash nicht treffen wird. Tatsache ist aber, dass wenn ein Asteroid dieser Größe, also von der Größe eines Fußballstadions – die ESA hat es illustriert mit der Größe des Kolosseums in Rom – wenn der auf die Erde stürzen würde, das wäre schon ziemlich dramatisch und könnte eine Metropolregion in Schutt und Asche legen.«

Aktuell ist kein Asteroid bekannt, der in absehbarer Zeit direkt die Erde treffen könnte. Die Wissenschaftler hoffen, ein erstes Ergebnis in den nächsten Monaten messen zu können: Durch den Aufprall soll die Umlaufbahn von Dimorphos um den Asteroiden Didymos leicht verändert werden: Die Umlaufzeit von bisher knapp zwölf Stunden soll um bis zu zehn Minuten verkürzt werden. Was sagt der Versuch konkret über eine potenzielle Rettung der Erde? Das zu beantworten, wird wohl noch dauern.

Christoph Seidler, DER SPIEGEL: »Eine europäische Sonde, die wird Hera heißen, fliegt wahrscheinlich in zwei Jahren los, um sich diesen Einschlagsort nochmal aus der Nähe anzugucken. Und diese Sonde soll eine ganz wichtige Information liefern. Sie soll uns verraten, wie schwer der Asteroid eigentlich war, wo heute Nacht die DART-Sonde eingeschlagen ist. Denn nur mit dieser Information kann man am Ende dann tatsächlich berechnen, wie effektiv dieses Verfahren ist, mit einem gezielten Einschlag den Asteroiden abzulenken.«

Bis die Sonde Hera die Informationen über die Masse des Asteroiden liefert, werden noch mindestens vier Jahre vergehen. Erst dann also ist sicher, ob auch das eigentliche Ziel des Nasa-Experiments erreicht wurde.