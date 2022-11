Nasa-Kapsel »Orion« am Mond Ganz nah dran und einmal rum

»Orion wird seine dichteste Annäherung bei einer Entfernung von 81 Meilen zur Mondoberfläche abschließen.«

81 Meilen über der Mondoberfläche, also rund 130 Kilometer. So nah ist ein Raumschiff dem Himmelskörper seit 50 Jahren nicht mehr gekommen. Aber der unbemannten »Orion«-Kapsel der Nasa-Mondmission »Artemis« ist diese Annäherung nun gelungen.

Bilder von genau diesem Moment gibt es nicht, hier ist »Orion« noch deutlich weiter entfernt. Stattdessen zeigt eine Animation die Annäherung. Denn sie fand statt, als die Kapsel an der Rückseite des Mondes vorbeiflog und keine Kommunikationsverbindung zur Erde bestand.

»Wir erwarten, das Signal in 15 Minuten und 15 Sekunden zurückzubekommen.«

Über Monate war der Start der Mission immer wieder verschoben worden. Am vergangenen Mittwoch ging es dann los.

»3… 2… 1… Booster und Zündung. Und Start der Artemis 1. Wir steigen gemeinsam auf, zurück zum Mond und darüber hinaus.«

Aus Sicht der Nasa war das nur der Auftakt. Die Behörde verspricht mit großen Worten ein neues Zeitalter der Raumfahrt.

Bob Cabana, Nasa:

»Wir werden eine ganz neue Generation inspirieren, die »Artemis«-Generation. Und diesmal wird es nicht nur um eine Gruppe weißer militärischer Testpiloten gehen, wir werden als alle ins All fliegen. Wir werden die erste Frau auf den Mond bringen, die erste Person of Color. Jeder wird integriert werden. Wir werden, denke ich, eine neue Generation inspirieren und der Unterschied ist: Wir fliegen dort nicht für einen zwei- oder dreitägigen Ausflug hin. Wir wollen einen nachhaltigen Weg einschlagen, mit längeren Aufenthalten auf der Mondoberfläche. Wir werden die Fläche des Mondes nutzen.«

Ein Mondstützpunkt soll also her. Und laut einem Nasa-Manager soll die Besiedlung schon bis zum Jahr 2030 geschehen.

Zunächst aber stehen schon auf diesem Ausflug ins All neue Ziele an. Am kommenden Montag soll »Orion« eine maximale Entfernung von fast 270.000 Meilen von der Erde erreichen, fast 435.000 Kilometer. So weit war ein Nasa-Raumschiff noch nie von der Erde entfernt. Am 11. Dezember soll die Kapsel schließlich im Pazifik landen. Eine Umrundung des Mondes mit Menschen an Bord ist für 2024 geplant, ein Jahr später sollen dann erstmals seit 1972 wieder Menschen auf dem Mond landen, mit dem SpaceX-Raumschiff. Und dann sollen wie versprochen auch erstmals eine Frau und eine nicht weiße Person mit dabei sein.