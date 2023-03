»Der Gattungsname ehrt die schwedische Popgruppe Abba, deren Songs und die nachfolgenden Musicals Mamma Mia! (2008) und Mamma Mia – Here We Go again! (2018) für stundenlange Unterhaltung bei den Autoren sorgten«, heißt es in der Studie der beiden Forscher in der Fachzeitschrift »Evolutionary Systematics«. Die Art war demnach bereits 1912 in Australien entdeckt, aber erst jetzt wissenschaftlich korrekt beschrieben worden. Zuvor sei sie der Gattung Araneus zugeordnet gewesen, die von früheren Spinnenforschern gern mal als »Abladeplatz« für nicht eindeutig zuordenbare Arten verwendet worden sei.