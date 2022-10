Während die Korallenbleiche weltweit voranschreitet, gibt es an der ägyptischen Küste ein Korallenriff, das farbenfroh und noch weitgehend intakt ist. Wissenschaftlern zufolge könnte es in einigen Jahren als weltweit einziges intaktes Korallenriff übrig bleiben. Der Grund: Die Korallen können sich an hohe Temperaturen »erinnern«.