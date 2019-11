Innerhalb weniger Tage Polen meldet zweiten Schweinepest-Fall nahe der deutschen Grenze

Kurz nach einem ersten Nachweis der Afrikanischen Schweinepest (ASP) nahe der polnischen Grenze zu Deutschland haben die Behörden einen zweiten Fund gemeldet. Der Erreger sei bei einem weiteren toten Wildschwein im Verwaltungsbezirk Lebus nachgewiesen worden, teilte der polnische Veterinärdienst mit.

Den ersten Fund meldeten die Behörden am Freitag in der Nähe einer Landstraße zwischen den Ortschaften Nowa Sol und Slawa im Kreis Wschowski, etwa 80 Kilometer von der Grenze zu Brandenburg entfernt.

Nach dem ersten Nachweis habe man Sperrzonen um den Fundort eingerichtet, sagte Stanislaw Mysliwiec, Vorsitzender der Landwirtschaftskammer. Freiwillige durchkämmten das Gelände nach toten Wildschweinen. "Am Samstag haben wir neun verendete Tiere gefunden, am Sonntag elf." Das jetzt positiv getestete Wildschwein sei ein Fund vom frühen Samstagmorgen, hieß es. Die Testergebnisse für die weiteren Tiere sollen innerhalb der kommenden 48 Stunden vorliegen.

Die Afrikanische Schweinepest wird über verunreinigte Gegenstände wie Werkzeuge, Schuhe oder Reifen weitergetragen. Auch von dem Virus befallene Lebensmittel und kontaminiertes Futter können die Infektion verbreiten. Reisende, die aus Gebieten kommen, die von der Schweinepest betroffen sind, sollen daher mitgebrachte Wurstwaren nicht unachtsam am Straßenrand entsorgen.

Schweinefleisch wird teurer

Im Osten von Polen gibt es seit fünf Jahren Fälle Afrikanischer Schweinepest. Neben Rumänien, Ungarn und dem Baltikum gehört der Staat damit zu den Ländern in Europa, die am stärksten betroffen sind. Den vor wenigen Tagen im Westen des Landes bekannt gewordenen Fall halten Experten allerdings für einen "isolierten Ausbruch", der nicht mit den bisher bekannten Fällen auf dem übrigen Gebiet Polens im Zusammenhang stehe.

Auch das deutsche Landwirtschaftsministerium sieht die Tierseuche als Bedrohung. Die Prävention stehe daher an erster Stelle, hieß es. Bereits 2018 habe es eine Übung gegeben, um die Kommunikation zwischen Polen und Deutschland in der Angelegenheit zu verbessern.

Auch andere Regionen kämpfen derzeit mit der Tierseuche. In China rafft die Krankheit ganze Bestände von Hausschweinen dahin. Anfang Juni mussten fast 5000 Tiere getötet werden, weil das Virus in einem Schlachthof gefunden worden war. Die Preise für Schweinefleisch steigen aufgrund der großen Ausbreitung der Tierseuche in China auch hierzulande.