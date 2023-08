Kuscheln im Achtstundentakt

»Walrosse sind unglaublich sozial«, sagte Tierärztin Carrie Goertz, die sich gemeinsam mit einem Team um das Tierbaby kümmert, der »Washington Post« . »Walrosse lieben es, sich aneinander zu legen, wir wollen diese Nähe so gut es geht simulieren.« Die Mitarbeiter wechseln sich bei der Versorgung ab. In Achtstundenschichten setzen sie sich neben das Kalb, füttern es und bieten ihm an, sich anzukuscheln.