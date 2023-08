Anderthalb Fußballfelder groß Größte Stätte von Dinosaurierspuren in Alaska entdeckt

Tyrannosaurier, Raptoren, Hornsaurier: Im heutigen Denali-Nationalpark in Alaska »wimmelte« es in der Kreidezeit von Dinos, sagt ein Forscher. Sein Team fand etliche Spuren der Tiere in Felsschichten.