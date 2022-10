Krabbenernte abgesagt Population von Schneekrabben in Alaska deutlich zurückgegangen

Schneekrabben dürfen in der Saison 2022/2023 in Alaska nicht mehr gefangen werden. Das hat das Ministerium für Fisch und Wild in Alaska (ADF&G) bekannt gegeben. Bei einer Analyse für das laufende Jahr habe man festgestellt, dass der Bestand wohl unter dem von dem Ministerium vorgegebenen Schwellenwert lag. CNN hatte darüber berichtet – demnach wurde die Krabbenernte in Alaska das erste Mal überhaupt abgesagt. Bereits in den letzten Jahren seien etliche der Krustentiere aus dem kalten Wasser der Beringsee verschwunden.