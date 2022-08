Ungewöhnlicher Sommer in den Alpen Die fünf deutschen Gletscher schrumpfen im Rekordtempo

Das Eis in Deutschland geht zurück, immer schneller: Die Schmelze auf der Zugspitze ist besonders weit fortgeschritten. Einer der Gletscher könnte noch in diesem Jahr verloren gehen – was Wüstenstaub damit zu tun hat.