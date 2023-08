Wie nahe der Punkt ist, an dem es kein Zurück mehr gibt, wissen Expertinnen und Experten nicht genau. Sicher ist dem Klimaforscher Niklas Höhne zufolge nur : »Wird der Kipppunkt erreicht, verschiebt sich das gesamte Weltklima in eine neue Kategorie.« All das, was wir derzeit in Europa als Folge des Klimawandels schon sehen, Hitze, Überschwemmungen, 20 Grad Celsius im Oktober – all das wäre unbedeutend, wenn der Regenwald im Amazonas verschwindet. Die Aussagen stammen aus dem November 2022, aktuell sind sie bis heute.