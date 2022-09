Für diese Zahl haben die Wissenschaftler 500 bereits erschienene Studien zu den Insekten ausgewertet und in einer Datenbank vereinigt, wie die Universität Würzburg am Montag mitteilte. Veröffentlicht wurde die Untersuchung eines Teams um die Würzburger Wissenschaftler Patrick Schultheiss und Sabine Nooten in der Fachzeitschrift »Proceedings of the National Academy of Sciences« .