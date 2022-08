Untersuchung winziger Kristalle Die Kontinente entstanden mit einem großen Knall

»Durch die Untersuchung winziger Kristalle des Minerals Zirkon in Gesteinen aus dem Pilbara-Kraton in Westaustralien, dem am besten erhaltenen Überbleibsel der alten Erdkruste, haben wir Beweise für diese riesigen Meteoriteneinschläge gefunden«, sagte Johnson der Mitteilung zufolge. Die Arbeit wurde in der Zeitschrift »Nature« veröffentlicht .

Lager für Rohstoffe

Die Untersuchung der Sauerstoffisotopenzusammensetzung in diesen Zirkonkristallen hätte demnach einen »Top-Down-Prozess« ergeben – beginnend mit dem Aufschmelzen von Gestein in Oberflächennähe und sich in der Tiefe fortsetzend. Mit den geologischen Auswirkungen riesiger Meteoriteneinschläge würde das übereinstimmen.