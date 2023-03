Menge des Schnees entscheidend

Interessant ist, dass die Gletscher in verschiedenen Jahren stark unterschiedlich zum Meeresspiegelanstieg beitrugen. Das Team konnte nachweisen, dass der Eisverlust in Phasen mit wenig Schneefall (2009–2013) deutlich höher war als in Perioden mit viel Niederschlag (2019 und 2020). Es gebe »keine Anzeichen dafür«, dass sich der Eisschwund »in absehbarer Zeit umkehren wird«, sagt Davison in einer die Studie begleitenden Pressemitteilung – »auch wenn es Perioden gab, in denen der Massenverlust etwas nachgelassen hat«.