Der Grund für den Rückgang der Nester: Schnee. Der Klimawandel hat in den untersuchten Regionen für mehr Niederschlag und Schneestürme als in den Vorjahren gesorgt, die Brutmöglichkeiten der Vögel im antarktischen Sommer wurden dadurch stark beeinträchtigt. Die Ergebnisse ihrer Untersuchung veröffentlichten die Forschenden in der Fachzeitschrift »Current Biology«.