Finnwale werden bis zu 27 Meter lang – nur Blauwale werden noch größer. Sie ernähren sich hauptsächlich von Krill und kleinen Schwarmfischen.

In der Antarktis wurde die Finnwal-Population im 20. Jahrhundert durch den industriellen Walfang »auf ein bis zwei Prozent ihrer ursprünglichen Größe dezimiert«, wie Herr, die Hauptautorin der Studie, erklärte. 1976 – also schon zehn Jahre vor dem allgemeinen Walfang-Moratorium 1986 – wurde die Fangquote für Finnwale auf null gesetzt. Die Tiere kehrten zunächst jedoch nur vereinzelt in ihre angestammten Nahrungsgebiete zurück.