Da diese Tsunamis weitverbreitet seien und häufig auftreten würden, seien sie für die regionale Durchmischung des Schelfs mindestens vergleichbar mit Winden und viel wichtiger als die Gezeiten, heißt es in der Studie. Auch in Grönland und in der Arktis könnten sie relevant sein. Mit höheren Meerestemperaturen könne sich auch die Häufigkeit von Kalbungen ändern, was auf eine mögliche Verlagerung der internen Tsunamigenese und Durchmischung in einem wärmeren Klima hindeutet, schreiben die Autorinnen und Autoren.