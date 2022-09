Nun könnte sich der Thwaites schnell zurückziehen, dann nämlich, wenn er sich von einem Meeresrücken löst. Laut den Forschern ist das bereits irgendwann in den vergangenen zwei Jahrhunderten einmal geschehen. Danach zog sich das Schelfeis jährlich um 2,1 Kilometer zurück – doppelt so schnell wie in den vergangenen zehn Jahren. Bald könnte es wieder so weit sein.

»Der Thwaites hält sich mit den Fingernägeln fest«, sagte der Meeresgeophysiker und Co-Studienautor Robert Larter laut CNN. Man solle damit rechnen, dass es in Zukunft große Veränderungen in kleinen Zeiträumen geben wird.