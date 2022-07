In den Kanälen flossen nicht etwa weniger Schadstoffe als zuvor. Dennoch lenkten die Beobachtungen aus Venedig den Blick auf ein Phänomen, das später auch in vielen anderen Teilen der Welt beobachtet wurde: Weil die menschliche Aktivität wegen Corona teils abrupt abgenommen hatte, weil Autos, Schiffe, Flugzeuge stillstanden, weil Stadtzentren, Touristenstrände und Fabrikhallen verwaist waren, änderten sich auch die Bedingungen für Tiere und Pflanzen. Am 5. April 2020 waren etwa 4,4 Milliarden Menschen in der einen oder anderen Form in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt. An manchen Orten, wie etwa in Indien , wurde durch die eingebrochene Aktivität das Wasser sauberer, andernorts, etwa in China und Italien, die Luft. In den Weltmeeren sank der Lärm, wie etwa Messungen vor der kanadischen Küste belegen konnten.