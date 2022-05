Flugsaurierart entdeckt Der »Todesdrache« von Mendoza

Die Analyse basiert auf zwei Exemplaren, von denen eines seine Flügel sieben Meter weit spannen konnte, das andere sogar neun Meter. Damit ist die neu entdeckte Art Thanatosdrakon amaru laut der Universidad Nacional de Cuyo in Argentinien die größte bisher gefundene in Südamerika sowie eine der größten weltweit.

Mächtige Knochen: Paläontologe Leonardo Ortiz bei der Ausgrabungsarbeit in den Anden (Aufnahme von 2012)

Zudem sei der Thanatosdrakon der älteste bisher bekannte aus der Pterosaurierfamilie der Quetzalcoatlinae, so die Universität. Die Pterosaurier gingen den Vögeln voraus als erste Lebewesen auf der Erde, die Flügel nutzten, um Beute aus der Luft zu jagen.

Einzigartige Merkmale

Das Forschungsteam entdeckte die Fossilien des Thanatosdrakon nahe Aguada del Padrillo in den Anden der westargentinischen Provinz Mendoza. Die Felsen, in denen die Überreste des Reptils gefunden wurden, ließen sich 86 Millionen Jahre zurück in die Kreidezeit datieren.